 الدفاعات الجوية الروسية تسقط 18 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات روسية خلال الليل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الدفاعات الجوية الروسية تسقط 18 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات روسية خلال الليل

د ب أ
نشر في: الإثنين 12 أغسطس 2024 - 9:02 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 أغسطس 2024 - 9:02 ص

 أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 18 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال الليلة الماضية.

وقالت الوزارة "تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة "اعترضت الدفاعات الجوية المناوبة ودمرت ما مجموعه 18 طائرة مسيرة، منها 11 طائرة مسيرة فوق مقاطعة كورسك، وخمس طائرات مسيرة استهدفت مقاطعة بيلجورود وطائرتين مسيرتين فوق مقاطعة فورونيج".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.


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