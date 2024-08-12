صحيفة: أمنيون إسبان يعتدون بعنف على أطفال مغاربة قصر

قالت صحيفة "الصباح" المغربية إن الأمن الإسباني اعتدى على أطفال مغاربة قصر تسللوا‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬سبتة‭ ‬التي تعتبرها المملكة محتلة.



وذكرت الصحيفة المغربية أن ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬القصر‭ ‬‬الذين‭ ‬خاضوا‭ ‬مغامرة‭ ‬التسلل‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬سبتة‭ ‬وجدوا‭ ‬أنفسهم‭ ‬في‭ ‬ورطة‭ ‬حقيقية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬انتشرت‭ ‬صورهم‭ ‬والأصفاد‭ ‬في‭ ‬أيديهم ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬الحرس‭ ‬المدني‭ ‬الإسباني‭ ‬بسبتة‭ ‬تقودهم‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬مراكز‭ ‬الاحتجاز‭ ‬بوجوه‭ ‬مكشوفة‭.‬

ونقلت "الصباح" عن مصادر قولها إن حوالي 6 من القاصرين المغاربة تمكنوا من التسلل إلى سبتة عبر اختبائهم في حاويات البضائع التي كانت تحمل تجهيزات أحد معارض الألعاب، حيث تم ضبطهم عند بلوغ المدينة وإيقافهم وتصويرهم.

وأفادت بأن الأمن الإسباني نشر صورهم بوجوه مكشوفة دون مراعاة لحقوق الطفولة وأن الموقوفين قصّر.

ووفق الصحيفة "اعتبرت بعض المصادر أنه بلجوء السلطات إلى هذا التعامل، فإن فضائح الإسبان في التعامل مع أزمة تسلل قاصرين للثغر المحتل تتواصل خاصة بعد أن وثقت فيديوهات وصور مسربة التعامل المهين مع قصّر مغاربة محتجزين لدى الأمن الإسباني".

وحسب "الصباح" فإن أحد الفيديوهات والصور التي نشرتها وسائل إعلام محلية أظهرت أطفالا مغاربة مرميين على الأرض يبكون من الخوف والهلع ومكبلين بأصفاد في انتهاك صريح لمواثيق حقوق الإنسان.