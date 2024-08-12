وزيرة الداخلية الألمانية تشرح التعديلات المزمعة على قانون الأسلحة

شرحت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، بشكل أوسع التعديلات التي تسعى إليها لتشديد قانون الأسلحة فيما يتعلق بحمل السكاكين.

وبعد زيارتها للمكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في مدينة كولونيا غربي ألمانيا، قالت فيزر اليوم الاثنين إن من وجهة نظرها، لا يوجد سبب وجيه لحمل سكين يزيد طول شفرته عن ستة سنتيمترات.

وأضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "ستة سنتيمترات مقبولة. إنه سكين صغير لتقشير الفاكهة، إذا كنتم في الخارج وترغبون في القيام بنزهة". وأكدت أنه "لا حاجة" لأكثر من ذلك.

يذكر أنه تم الكشف في العطلة الأسبوعية أن فيزر تريد تشديد قوانين الأسلحة نظرًا لزيادة الهجمات بالسكاكين. وبموجب التعديلات المقترحة، لن يُسمح بحمل السكاكين في الأماكن العامة إلا إذا كانت شفراتها لا تزيد عن ستة سنتيمترات بدلاً من اثني عشر سنتيمترًا كما هو معمول به حاليًا.

كما أوضحت فيزر لصحيفة "بيلد آم زونتاج" أنها ترغب في فرض حظر شامل على التعامل مع مطوات الجيب الخطرة القابلة للفتح بشكل سريع مشيرة إلى أنه سيتم تقديم التعديلات اللازمة لقوانين الأسلحة قريبًا.

وأشارت فيزر إلى أنه بالإضافة إلى تعديل قوانين الأسلحة، هناك حاجة أيضًا إلى تعزيز الرقابة. وقالت: "يمكن ويجب على السلطات المحلية فرض مناطق حظر الأسلحة والسكاكين". وأكدت أنه خلال بطولة أمم أوروبا لكرة القدم، تم بالفعل الطلب من البلديات فرض مناطق حظر الأسلحة. وقالت: "لكن هذا مجرد نداء. لا يمكن أن يكون أكثر من ذلك من وجهة نظري. لا يمكنني إصدار أوامر بذلك".

كما ذكرت فيزر أنه سيكون هناك بالطبع استثناءات. وأوضحت: "إذا اشتريت الآن سكين مطبخ كبيرا، فإن هذا مشمول بالطبع ضمن الاستثناءات".

في المقابل، كان وزير داخلية ولاية بافاريا الألمانية يوأخيم هيرمان انتقد خطط فيزر الخاصة بفرض إجراءات حظر على على حمل الأسلحة البيضاء، واعتبرها بأنها من قبيل "السياسة الرمزية".

وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري :"من المشكوك فيه أن الحظر الإضافي على حمل السكاكين يمكن أن يحل مشكلة جرائم السكاكين"، لافتا إلى أن قتل ضابط شرطة في مدينة مانهايم، على سبيل المثال، "تم باستخدام سكين كان حمله ولا يزال محظورًا بالفعل بموجب القانون الساري".