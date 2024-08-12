البرهان يشيد بالدور المصري في دعم السودان ومؤسساته الوطنية

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أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الاثنين بالدور المصري في دعم السودان ومؤسساته الوطنية.

ووفق وكالة السودان للأنباء "سونا"، جاء ذلك خلال استقبال البرهان اليوم بمقر إقامته بكيجالي في روندا بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج، ذاكرة أن اللقاء تناول الجهود الجارية لإحلال السلام والاستقرار بالسودان.

وامتدح البرهان الدور الذي يضطلع به الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في دعم السودان ومؤسساته الوطنية، مشيداً بالرعاية والمساعدة التي تقدمها بلاده لكل السودانيين على أراضيها، معرباً عن شكره للشعب المصري على توفير الرعاية والدعم والحماية للسودانيين.

بدوره، أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر المستمر للسودان ومؤسساته ووحدة وسلامة أراضيه، وإيمانها بمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول ، مشيرا إلى أن بلاده حريصة على تلبية أية احتياجات إنسانية وإغاثية لمساعدة الشعب السوداني.

ولفت إلى استمرار بلاده في مساعيها نحو مساعدة السودانيين على تجاوز الأزمة الراهنة بما يصون للسودان وحدته وسلامة أراضيه ويدعم مؤسسات الدولة السودانية.