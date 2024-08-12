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عقد لقاء اليوم المفتوح لحل مشاكل مواطني مدينة الأقصر

محمد راشد
نشر في: الإثنين 12 أغسطس 2024 - 11:18 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أغسطس 2024 - 11:20 م

عقد اللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين، نائبا عن محافظ الأقصر، حيث يعقد اليوم المفتوح بمقر ديوان عام المحافظة بشكل دوري أسبوعيا كل يوم اثنين.

وقال الشرابي، إنه تم خلال اللقاء بحث عدد من الطلبات والشكاوى المقدمة من قبل المواطنين، وشدد على ضرورة سرعة الرد على كافة الشكاوى التي تم عرضها وتسهيل إجراءات حلها ورفع أي معاناة.

وأشار الشرابي، إلى أنه يتم الفحص والرد على كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين وإعطاء كل ذي حق حقه مع تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقوانين

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