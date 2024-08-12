كوريا الجنوبية وأمريكا تجريان مناورات عسكرية الأسبوع المقبل

أعلنت هيئة الأركان المشتركة في سول اليوم الاثنين أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستبدآن الأسبوع المقبل مناورة عسكرية مشتركة كبيرة لتعزيز جاهزية الدفاع المشترك في مواجهة التهديدات العسكرية المتزايدة من كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن المناورة السنوية المعروفة باسم "درع أولتشي فريدوم" من المقرر أن تجرى خلال الفترة من 19 إلى 29 أغسطس، وتتضمن مناورة رئيسية وتدريبات ميدانية متزامنة وتمارين للدفاع المدني.

وتأتي هذه التدريبات في ظل تصاعد التوترات عبر الحدود، حيث أطلقت كوريا الشمالية آلاف البالونات المحملة بالنفايات باتجاه كوريا الجنوبية منذ أواخر مايو، ردا على المنشورات المناهضة لبيونج يانج التي يطلقها نشطاء في الجنوب.

وأكدت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن مناورة هذا العام ستركز على التعامل مع التهديدات على كافة الأصعدة، بما في ذلك الصواريخ الكورية الشمالية، والهجمات الإلكترونية، إلى جانب الدروس المستفادة من النزاعات المسلحة الأخيرة.

وأضاف البيان أن"تحالف كوريا الجنوبية والولايات المتحدة سيعزز قدراته على الردع والدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل".

ويشارك في المناورة إلى جانب القوات الكورية الجنوبية والأمريكية، أفراد من عدة دول أعضاء في قيادة الأمم المتحدة، وهي الجهة المسؤولة عن تنفيذ الهدنة التي أنهت القتال في الحرب الكورية 1950-1953.

يذكر أن كوريا الشمالية دأبت على إدانة المناورات المشتركة بين الحلفاء، معتبرة إياها تحضيرا لغزو محتمل ضدها، بينما تؤكد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أن هذه المناورات ذات طابع دفاعي بحت.