رئيس الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يتحدث عن منظمات دولية تقدم غطاء لإبادة غزة

تحدث مؤسس ورئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، عن رؤساء تنفيذيين لعدد من المنظمات الدولية والإنسانية يقدمون بقصد أو بدون «غطاء لعملية الإبادة الجماعية التي يشهدها قطاع غزة».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الاثنين، إن الرؤساء التنفيذيين لخمس منظمات دولية غير حكومية كبيرة تعمل في غزة، عقدوا يوم 26 يونيو اجتماعًا قصيرًا «إنسانيًا» مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في واشنطن.

وذكر أن «الهدف من الاجتماع منح جالانت غطاءً من مذكرة توقيف المحكمة الجنائية الدولية، والتغطية على حصار إسرائيل واستخدام الغذاء كسلاح حرب».

وأضاف: «الهدف المعلن للاجتماع كان مناقشة تحسينات إسرائيل المستمرة في المساعدات الإنسانية إلى غزة" (كما أنه لو كانت هناك تحسينات)، مع نفس الوزير الإسرائيلي المتهم من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب».

وقال إن «جالانت وحاشته، وعدوا بقائمة من التحسينات، وقدم الرؤساء التنفيذيون قائمة من المطالب، لكن لم يتحقق أي من هذه الوعود بالنظر إلى الوضع الفعلي بعد مرور شهرين من اللقاء السري!».

واستطرد: «كان الأمر بمثابة خدعة، عرض فارغ، وصورة لجالانت ليقول للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية: (انظروا، أنا أبذل قصارى جهدي. أنا لا أجوع غزة؛ أنا أعمل عن كثب مع هذه المنظمات الدولية غير الحكومية لإنقاذ أرواح الغزيين. من السخيف اتهام جيش الدفاع الإسرائيلي باستهداف العاملين في المجال الإنساني عندما نلتقي برؤسائهم التنفيذيين على نفس الطاولة للتعاون)».

وأكمل: «إذا كان هؤلاء الرؤساء التنفيذيون عميانًا أو أغبياء لدرجة أنهم لا يرون كيف يتم استغلالهم من قبل إسرائيل، فهم لا يستحقون البقاء في مناصبهم ليوم آخر، لأنهم يقدمون عن قصد أو عن غير قصد غطاءً لعملية إبادة جماعية».

وذكر أن حفاظ تلك المنظمات على الحوار مع جميع أطراف الصراع، يمكن تحقيقه بسهولة دون الاجتماع مباشرة مع الوزير يوآف جالانت صاحب وصف «الحيوانات البشرية»، لتبييض يديه الملطختين بالدماء ومساعدته في قضيته أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ولفت إلى أن «العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية الأخرى التي تمت دعوتها لهذا الاجتماع رفضت الدعوة»، مختتمًا: «هذه خيانة كبيرة لآلاف الموظفين المحليين والمتطوعين الذين يتم قتلهم وتشويههم وتجويعهم وقصفهم من قبل إسرائيل ليلًا ونهارًا حتى يتمكن رؤساؤهم التنفيذيون من مصافحة والوقوف لالتقاط الصور مع قتلتهم».