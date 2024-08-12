 الجزائر: حل المشاكل الداخلية للدول الأفريقية لا يمكن أن يتحقق إلا على يد الكفاءات الداخلية لدول القارة - بوابة الشروق
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الجزائر: حل المشاكل الداخلية للدول الأفريقية لا يمكن أن يتحقق إلا على يد الكفاءات الداخلية لدول القارة

د ب أ
نشر في: الإثنين 12 أغسطس 2024 - 5:36 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أغسطس 2024 - 5:36 م

استقبل رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الإثنين، وزير الدولة وزير الدفاع الوطني لجمهورية النيجر الفريق ساليفو مودي.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الجزائرية فقد اعتبر شنقريحة" أن الزيارة تشكل دليلا على إرادة الطرفين في تعزيز التنسيق الأمني والتعاون العسكري الثنائي بين جيشي البلدين."

وجدد رئيس أركان الجيش الجزائري التأكيد على أن بلاده الملتزمة بمبادئها الراسخة مقتنعة بأن حل المشاكل الداخلية لدول القارة الأفريقية لا يمكن أن يتحقق إلا داخليا على يد الكفاءات والقدرات والقوى الحية لدول القارة. "

من جهته أكد الفريق ساليفو مودي " توافق رؤى الطرفين بخصوص مجمل القضايا الأمنية التي تناولتها المحادثات الثنائية، معربا "عن أمله في تعزيز علاقات التعاون بين بلده والجزائر التي أكد أنها مبنية على التشاور والاحترام المتبادل.


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