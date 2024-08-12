رياضة شمال سيناء: تفعيل لجان التفتيش وتعزيز فعالية الأنشطة الرياضية

عقد "إيهاب حسن عبد الوهاب"، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، اجتماعًا مع مديري الإدارات المركزية، والتفتيش المالي، والشؤون المالية، وشؤون العاملين.

وشدد وكيل وزارة الشباب والرياضة على بدء أعمال لجان التفتيش المالية والإدارية من المختصين بمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، وذلك للقيام بأعمال التفتيش المالي والإداري على جميع الهيئات الرياضية في شمال سيناء.

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الشباب والرياضة لتحقيق الصالح العام والحفاظ على المال العام، ومتابعة الجهات الرقابية الدورية للأعمال المالية والإدارية والأنشطة بالهيئات الرياضية؛ للتأكد من تطبيق اللوائح والقوانين، ومراجعة وفحص الأعمال المالية والإدارية وغيرها بالهيئات الرياضية.

جاء هذا اللقاء للوقوف على سير العمل داخل الأندية ومراكز الشباب، وبحث بعض الأمور المستجدة، ومتابعة تنفيذ الأنشطة، والوقوف على أهم السلبيات والإيجابيات، ووضع آليات عمل أكثر فعالية لضمان حسن سير العمل.

كما وجه إيهاب حسن بضرورة الإبداع في تنفيذ الأنشطة بطريقة تجذب الشباب للمشاركة في البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها داخل مراكز الشباب، والالتزام في العمل، والتعاون كفريق من أجل النهوض بمنظومة العمل داخل مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، والوصول إلى التميز دائمًا.