تركيا: تحييد 17 مسلحا من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، تحييد 17 عنصرا من تنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) في غارات جوية شمالي العراق.

وذكرت الوزارة في بيان أن القوات المسلحة التركية تواصل عملياتها شمالي العراق "دون انقطاع بهدف تأمين الحدود وإرساء الأمن والأمان بالمنطقة"، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

وأضاف البيان، "تم تحييد 17 إرهابيا من التنظيم الانفصالي في غارات بمنطقة عملية "المخلب - القفل"، مؤكدا مواصلة مكافحة الإرهاب "بكل حزم".

وأطلق الجيش التركي يوم 17 نيسان/أبريل من عام 2022، عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل حزب العمال الكردستاني" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان، وجبال قنديل وأسوس وكاكورك في شمال العراق ، التي يشن منها الحزب هجمات على الداخل التركي.

وأشار بيان وزارة الدفاع التركية أيضا إلى تحييد قواتها أربعة عناصر أخرى، من تنظيم وحدات حماية الشعب الكردية /حزب العمال الكردستاني بمنطقة عمليات درع الفرات، شمالي سوريا.

وبحسب الأناضول، نفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري(المعارص ) عدة عمليات عسكرية بشمال سوريا، من بينها "درع الفرات" عام 2016، و"غضن الزيتون" في 2018، و"نبع السلام" عام 2019 ضد تنظيمي "داعش" ووحدات حماية الشعب الكردي.

وتستخدم تركيا كلمة "تحييد" للإشارة إلى المسلحين الذين يتم قتلهم أو أسرهم أو إصابتهم من جانب القوات التركية .

ووفقا لبيانات تركية، تسبب "بي كيه كيه "في مقتل حوالي 40 ألف شخص (مدنيون وعسكريون) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.