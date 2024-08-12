وفاة شاب خلال تسلق جبل في بافاريا

لقي شاب يبلغ من العمر 23 عاما حتفه إثر سقوطه أثناء التنزه فوق جبال الألب بيرتشسجادن في ولاية بافاريا بجنوبي ألمانيا بالقرب من الحدود النمساوية.

وذكرت الشرطة أنه تم الإبلاغ عن فقدان الشاب من مدينة إرلانجن البافارية من قبل صديقه مساء السبت.

وفي اليوم التالي، تم العثور على جثة المتسلق المفقود ونقلها إلى الوادي باستخدام مروحية تابعة للشرطة. وأفاد متحدث باسم الشرطة يوم الأحد بأن الرجل تعرض لإصابات خطيرة نتيجة السقوط.

ويعتقد أنه سقط في منطقة القمة الوسطى، ميتلشبيتسه، من القمم الثلاث لجبل فاتسمان، على الجانب الغربي.

ووفقا للشرطة، كان الصديقان يعتزمان عبور جبل فاتسمان معا. وبسبب سوء الأحوال الجوية، أراد الصديق،23 عاما، التراجع عن إكمال الجولة. وانفصل الصديقان بعد استراحة عند القمة.

ووفقا لما ذكره الصديق فإنه بعد ذلك واصل الشاب البالغ من العمر 23 عاما تسلق إحدى القمم المعروفة باسم هوشيك باتجاه القمة الوسطى مع مجموعة من متسلقين لم يكن يعرفهم مسبقا.

ولم يتصل الشاب مرة أخرى بصديقه وأصبح من غير الممكن التواصل معه مما دفع صديقه للإبلاغ عن فقدانه مساء السبت.

وعلقت شرطة الحدود وفريق إنقاذ الجبال في رامساو، بما في ذلك مروحية، عمليات البحث عن الشاب في منتجع بيدينج الجبلي الصغير بسبب حلول الظلام وظروف الرياح السيئة.

وفي يوم الأحد، عثرت فرق الإنقاذ على جثة الشاب. وتسعى الشرطة للحصول على معلومات من الشهود.