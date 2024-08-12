تكريم أبطال ألمانيا في ألعاب القوى بماراثون برلين

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أكد منظمو ماراثون برلين، أن الألمانية يميسي أوجونلي بطلة الأولمبياد في دفع الجلة، ستشارك في الحدث الذي سيقام بالعاصمة الألمانية.

وقال مارتن سيبر مدير الماراثون "لقد ألهمنا اللاعبون في أولمبياد باريس، ونريد جنبا إلى جنب مع عشاق ألعاب القوى، الاحتفال بهم بأسلوب رائع في أول سبتمبر بالملعب الأولمبي في برلين".

أضاف سيبر اليوم الإثنين "سنكون سعداء بوجود أوجونلي في هذا الحفل الرائع".

ومن المقرر أن يقام التكريم أيضا بحضور مالايكا ميهامبو الفائزة بفضية القفز الطويل، وكذلك فريق التتابع لسباق 4 × 100 متر الحائز على برونزية السيدات في أولمبياد باريس.

وسيشارك أيضا ليو نويجباور الفائز بفضية العشاري الحديث، في الحدث الذي سيقام الأول من سبتمبر على الملعب الأولمبي في برلين.