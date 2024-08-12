دار الكتب تحتفل باليوم العالمي للشباب

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نظمت دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، ندوة في إطار احتفالات وزارة الثقافة المصرية باليوم العالمي للشباب، والمقامة تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة في مقر الدار برملة بولاق على كورنيش النيل.

اقيمت الندوة صباح اليوم ـ الاثنين ـ تحت عنوان "الشباب حاضر الأمة المزدهر ومستقبلها الواعد"، وتحدث فيها كل من الكاتب الصحفى محمد عبد الله رئيس تحرير مجلة الشباب، ومصطفى عز العرب معاون وزير الشباب والرياضة.

أدارها الدكتور مينا رمزي، رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب، الذي أشاد باهتمام القيادة السياسية بالشباب وهو المحرك الرئيسي لأى نهضة.

وتجلى هذا الاهتمام في المنتدى الدولي للشباب، والبرنامج الرئاسي لإعداد الشباب للقيادة.

وأشار إلى تنظيم دار الكتب والوثائق عدة برامج تدريبية للشباب من طلبة الجامعات في أقسام الوثائق والمكتبات.

وأعرب مصطفى عز العرب، عن سعادته بالتواجد في دار الكتب والوثائق، حيث إن تخصصه الأساسي هو التراث وحظى بعضوية المجلس الأعلى للثقافة عدة سنوات.

وأشاد بالأبطال المصريين من الشباب في الأولمبياد والذين حصلوا على ميداليات ومثلوا مصر تمثيلا مشرفا.

واختارت الأمم المتحدة يوم ١٢ أغسطس من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للشباب، كما أكد أن نصف سكان العالم حاليا من الشباب.

وهذا العام تعنى الأمم المتحدة بدور الشباب في استخدام الرقمنة لخدمة الاستدامة البيئية. ودعا عز العرب الشباب للسعى نحو تعلم طرائق التعامل مع التكنولوجيا واستخدام الذكاء الاصطناعي، وهذا بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للشباب.

كما تحدث عن مفهوم تمكين الشباب سياسيا، واجتماعيا، واقتصاديا.

وتحدث محمد عبد الله، عن قصة اختيار يوم ١٢ أغسطس، يوما للشباب والتي بدأت في الكنيسة الكاثوليكية.

وفي ١٢ أغسطس ٢٠١٢، حدث تحول كبير في مصر وفي المنطقة وهو اليوم الذي شهد تعيين الفريق عبد الفتاح السيسي، وزيرا للدفاع في مصر وخاض بعد ذلك معركة الدفاع عن هوية مصر ومستقبل شبابها.

وناشد أولياء الأمور بضرورة الاقتراب من الشباب مؤكدا أهمية الإعلام، ووزارة الثقافة في تعزيز قيم المجتمع خاصة في ظل بعض الظواهر الغريبة التي نراها مؤخرا من بعض الشباب في حفلات التخرج.

وأكد على أهمية توحيد الجهود بين التنشئة الاجتماعية، والجهود الرسمية، بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية.

وفي ختام الندوة، قام الدكتور مينا رمزي بتكريم المتحدثين، فيما أفتتح الدكتور اسامة طلعت على هامش الندوة معرضا لمستنسخات تتناول اليوم العالمى للشباب.