إيلون ماسك يشعل الخلاف مع رئيس وزراء اسكتلندا السابق

وصف رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك رئيس وزراء اسكتلندا السابق حمزة يوسف بأنه "عنصري للغاية"، في استمرار مسلسل العداء والخلافات مع السياسيين البريطانيين.



وقاد يوسف اسكتلندا كرئيس وزراء بين عامي 2023 و2024، وقد سبق له أن اشتبك مع مالك منصة "إكس"، وهاجمه مرة أخرى في الأيام الأخيرة بعد أن دفع ماسك بمزاعم غير دقيقة حول أعمال الشغب التي اجتاحت بريطانيا.

وفي الوقت نفسه، اتهم سياسيون بريطانيون آخرون ماسك بالفشل في معالجة التضليل اليميني المتطرف على منصته، حسبما أفادت صحيفة "بوليتيكو".

وفي حديثه خلال مهرجان إدنبرة فرينغ يوم الخميس الماضي، وصف رئيس وزراء اسكتلندا السابق إيلون ماسك بأنه "أحد أخطر الرجال على هذا الكوكب" بسبب "تضخيمه" للمعلومات المضللة.

وردا على تعليقات يوسف، قال رجل الأعمال يوم الجمعة، إن رئيس وزراء اسكتلندا السابق وهو ابن مهاجرين باكستانيين من الجيل الأول ولد في اسكتلندا، "يكره البيض".

وفي رده على خطاب ألقاه يوسف في عام 2020 حول العنصرية البنيوية في اسكتلندا، كتب ماسك على منصة "إكس": "إنه عنصري للغاية. لقد أعطته اسكتلندا كل شيء ومع ذلك فهو يكره البيض"، وتساءل لماذا لم "يشتك" يوسف من عرق زعماء الدول الأخرى.

وتعرض يوسف، الذي استقال من منصبه كزعيم لاسكتلندا في وقت سابق من هذا العام، لاعتداءات عنصرية في عدة مناسبات.

وذكرت صحيفة "صنداي ميل " البريطانية، أن حمزة يوسف لم يستبعد اتخاذ إجراء قانوني بشأن تعليقات ماسك وأنه "يدرس جميع الخيارات".

وقال محاميه عامر أنور للصحيفة إن "إيلون ماسك وضع حمزة يوسف في موقف محرج بتعليقاته غير المقبولة تماما وغير الصحيحة والمثيرة للجدل".

ورد ماسك على يوسف مرة أخرى، قائلا: "من الواضح أنه عنصري للغاية ضد البيض. أتحدى هذا الوغد أن يقاضيني. هيا، اجعل يومي سعيدا.. سيُظهر الاكتشاف القانوني أنه مهما كان عنصريا في الاتصالات العامة، فهو أسوأ بكثير في الاتصالات الخاصة".