المحكمة العليا في هونج كونج تؤيد إدانة قطب الإعلام جيمي لاي بالمشاركة في مظاهرة محظورة

أيدت المحكمة العليا في هونج كونج، اليوم الاثنين، إدانة قطب الإعلام السابق جيمي لاي بالمشاركة في مظاهرة محظورة مؤيدة للديمقراطية، وهي خطوة تأتي في الوقت الذي يواجه فيه القضاء في المدينة تدقيقا متزايدا بسبب سلسلة من الاستقالات من قبل القضاة الأجانب.

ورفضت محكمة الاستئناف النهائية بالإجماع طلب لاي وستة نواب سابقين كانوا يسعون إلى إلغاء إدانتهم بالمشاركة في مظاهرة غير قانونية في أغسطس 2019، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت محكمة ابتدائية قد برأت في وقت سابق السبعة أشخاص من تهمة تنظيم هذه المظاهرة، لكنها أيدت الحكم بإدانتهم بالمشاركة فيها.

وتعد هذه هي أول مرة تنظر فيها المحكمة العليا في هونج كونج في حكم يدين دور لاي في مظاهرة.

ويأتي هذا الحكم بعد استقالة القاضي البريطاني البارز جوناثان سامبشن من المحكمة في يونيو الماضي.

وحذر سامبشن من وجود "خطر جسيم" على سيادة القانون في هونج كونج بسبب تشديد قبضة بكين.