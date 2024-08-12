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إزالة 9 مخالفات بناء في أحياء مختلفة بمدينة العريش

مصطفى سنجر
نشر في: الإثنين 12 أغسطس 2024 - 9:51 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أغسطس 2024 - 9:51 م

وجه اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، بتشكيل لجنة إزالات ووقف أعمال مبانٍ برئاسته، ويرافقه سكرتير عام المجلس، ومدير الإدارة الهندسية والمشروعات والتنظيم والإزالات والإشغالات ومدعومة بقوة أمنية من مديرية أمن شمال سيناء، ودائرة قسم ثالث العريش.


وتم خلال الحملة إزالة 9 حالات تعدٍ، منهم إزالة حالة بالمهد عبارة عن سور وأعمدة خرسانية بمنطقه خدمات الزهور، و8 حالات أخرى تمثلت في قواعد وسملات، وأعمدة خرسانية وأسوار، وحالتي تم عمل لهم وقف أعمال مبانٍ، وتم مصادرة مواد البناء في منطقة خدمات المساعيد.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


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