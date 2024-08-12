أطلقت الوحدة المحلية لمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، حملة نظافة للشواطئ تحت شعار "صيف شبابنا"، بمشاركة إدارة الشباب والرياضة، والمتطوعين من المواطنين، تحت رعاية اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وقال محمد حامد رئيس مدينة نويبع، إن الحملة شهدت مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، وتوافد المتطوعين من الشباب والأهالي والمؤسسات الحكومية والخاصة، حاملين معهم أدوات التنظيف لجعل شواطئ نويبع أكثر نظافة وجمالًا، مشيرًا إلى أنه جرى إطلاق الحملة في إطار حرص الجهات المنظمة على المحافظة على البيئة البحرية والموارد الطبيعية، وتعزيز الوعي بأهمية دور كل فرد في الحفاظ على نظافة الشواطئ.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى خلال الحملة رفع مخلفات الزجاج المكسور والأخشاب والأكياس والبلاستيك، وأية مخلفات تضر بالشعاب المرجانية والكائنات البحرية، مشددا على دعم كل المبادرات التي تعمل على حماية البيئة، وتوعية رواد الشواطئ بخطورة استخدام المواد البلاستيكية في الحياة العامة، وكذلك خطورة إلقائها داخل مياه البحر.

وذكر أنه جرى توزيع أكياس على رواد الشاطئ تأكيدًا على أهمية النظافة والحفاظ على الحياه البحرية، مضيفا أن مشاركة المؤسسات الحكومية وعدد من المواطنين يعكس زيادة الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية، خاصة أن نويبع تعد أحد أهم مدن خليج العقبة السياحية الهامة، كما يسهم في بناء مجتمع صحي، وتعزيز ثقافة التطوع والاهتمام بالبيئة البحرية، علاوة على تعزيز مستوى الوعي بالمرافق البحرية وحمايتها من النفايات والمخلفات بما يوفر حياة أفضل وبيئة صحية للكائنات البحرية.