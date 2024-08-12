بلجيكا: منع المساعدات الإنسانية عن غزة جريمة حرب

قالت وزيرة التعاون الإنمائي البلجيكية كارولين جينيز إن منع المساعدات الإنسانية عن المدنيين في قطاع غزة، بمن فيهم الأطفال، "جريمة حرب".

جاء ذلك في منشور لها على منصة إكس، الاثنين، ردا على دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير لقطع المساعدات الإنسانية عن غزة، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وقالت جينيز: "إن هذه الدعوات تخرب أي فرصة للتوصل إلى حل سلمي وتهدد أمن الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي".

والأحد طالب بن غفير، في مقابلة مع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بتشجيع هجرة الفلسطينيين من غزة باحتلال أراضيهم بدلا من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حماس.

وقال: "إذا احتللنا الأراضي في قطاع غزة وأخبرناهم أن كل ما فعلوه سيدفعون ثمنه من الأرض، وأوقفنا إدخال الوقود، وشجَّعنا الهجرة الطوعية، أعتقد أنه في النهاية يمكننا تحقيق الانتصار الكامل، هذا ما فعلناه في تاريخ إسرائيل ليس مرة واحدة وليس مرتين ويمكننا أن نفعل ذلك مرة أخرى".

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.



