وزيرا خارجية إيطاليا وسويسرا يعربان عن تأييدهما لعقد قمة للسلام في أوكرانيا بحضور روسيا

أعربت إيطاليا وسويسرا، اليوم الاثنين، عن تأييدهما لعقد قمة ثانية لإحلال السلام في أوكرانيا، مع ضرورة أن تشارك روسيا في هذه القمة.

وبعد محادثات في مدينة لوكارنو السويسرية، وقع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني ونظيره السويسري إجنازيو كاسيس إعلان مشترك يدعو إلى "تهيئة أفضل ظروف ممكنة لعقد قمة سلام ثانية تشارك فيها جميع الأطراف بما في ذلك روسيا وكافة الجهات الدولية المعنية".

ودعا الوزيران جميع الإطراف إلى عدم إدخار أي جهد من أجل "إيجاد منصة تفاوض مشتركة"، وأكدا ضرورة أن تستند هذه الخطوة على احترام القانون الدولي ومبادئ سيادة ووحدة أراضي الدول المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

وأكدا الوزيران أن السلام لا يمكن أن يتحقق إلا بانخراط جميع الأطراف وإقامة حوار بينها.

وتواجه أوكرانيا غزوا روسيا واسع النطاق منذ شباط/فبراير 2022، وتطالب روسيا جارتها بالتنازل عن أكثر من 20% من أراضيها من أجل تحقيق السلام. وتتضمن المطالب الروسية أن تعلن أوكرانيا أنها دولة محايدة وتتخلى بالتالي عن مساعيها للانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وهو الهدف الذي أدرجته كييف في دستورها عام 2019.

وكان ممثلون من أكثر من 100 دولة قد شاركوا في قمة للسلام في أوكرانيا انعقدت بمنتجع برجنستوك قرب مدينة لوكارنو السويسرية في يونيو الماضي بدون مشاركة روسيا، التي نددت آنذاك بالقمة ووصفت مطالب كييف بانسحاب القوات الروسية من سائر الأراضي الأوكرانية والمثول أمام القضاء بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب ودفع تعويضات بأنها "غير واقعية وسخيفة".