محافظ أسيوط: غلق وتشميع طلمبتي بنزين بقرية الواسطى لمخالفتهما معيار البيع

وجه اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق ومحطات الوقود في المراكز والأحياء، لضبط الأسعار ومحاربة الغش التجاري بكافة أشكاله، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأضاف المحافظ أنه تم غلق وتشميع طلمبتي بنزين في إحدى محطات الوقود بقرية الواسطى التابعة لمركز الفتح، لمخالفتهما معيار البيع وتحقيق أرباح غير مشروعة، خلال حملة مفاجئة.

شارك في الحملة عبد الناصر كامل، عضو اللجنة المركزية للرقابة والتفتيش على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول، بالتنسيق مع ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، ومباحث التموين برئاسة المقدم أحمد علي، رئيس مباحث التموين، والرائد أحمد عبد الكريم، وكيل مباحث التموين، وذلك تحت إشراف المهندس تامر محمد، رئيس اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة وتحرير المحضر رقم 12936 جنح الفتح لسنة 2024، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.