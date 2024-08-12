موديز أنالاتيكس تخفض توقعاتها لنمو اقتصاد بنجلاديش خلال العام الحالي

خفضت خدمة موديز أنالاتيكس للتحليلات الاقتصادية توقعاتها لنمو اقتصاد بنجلاديش خلال العام الحالي من 4ر5% إلى 1ر5% مما يزيد المخاطر التي تهدد الاقتصاد الكلي للبلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مذكرة أعدها إيوجين تان، المحللة الاقتصادية في موديز أنالاتيكس، القول إنه إذا استمرت الاحتجاجات الاجتماعية والاضطرابات في الشركات فقد تتعرض البلاد لأضرار اقتصادية دائمة.

يأتي ذلك في حين تعاني بنجلاديش حاليا من أزمة عملة تدفع الاقتصاد إلى حافة الانهيار مما يزيد أهمية استعادة الهدوء في أنحاء البلاد.

يذكر أن بنجلاديش شهدت موجة احتجاجات دامية مناهضة لحكومة رئيسة الوزراء السابقة حسينة واجد التي اضطرت إلى الاستقالة والفرار إلى الهند. وتم تعيين الخبير الاقتصادي الحاصل على جائزة نوبل للسلام محمد يونس لتشكيل الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية يوم الخميس الماضي. ورغم ذلك استمرت الاحتجاجات المطالبة بمحاكمة حسينة واجد وإقالة العديد من المسؤولين.

وشهدت الأيام القليلة الماضية استقالة محافظ البنك المركزي في بنجلاديش عبد الرؤوف تالوكدر "لأسباب شخصية" قبل عامين من موعد انتهاء ولايته و بعد أيام من اقتحام المتظاهرين مقر البنك المركزي وسط الاضطراب السياسي في البلاد. كما قدم رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة في بنجلاديش، شبلي رباعيات الإسلام استقالته من منصبه. في حين استقال رئيس المحكمة العليا في بنجلاديش، عبيد الحسن يوم السبت الماضي، ولكن الاحتجاجات تتواصل في شوارع بنجلاديش، حيث أعلن محتجون من حركة الطلاب المناهضة للتمييز في بنجلاديش أنهم لن يغادروا الشوارع، حتى استقالة القضاة الستة الباقين على رأس الهيئة القضائية في البلاد.