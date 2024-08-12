تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل مهرجان عالم ديزنى بشخصياته الكرتونية وأفلامه المشهورة، وذلك في الساعة 12 من صباح بعد غد الأربعاء.

قال الدكتور نبيل حلمي رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، إن الهدف من المهرجان هو إدخال البهجة والسرور فى نفوس الأطفال بالإضافة إلى تعريفهم بالثقافات والحضارات الأخرى.

وذكر حلمي، أن المهرجان يتضمن جلسة حكى لتعريف الأطفال بشخصيات ديزنى لاند مثل سامبا وميكى ماوس وإلسا وغيرهم يعقبها مشاهدة فيلم عن الشخصية المحببة للأطفال وهو ميكى ماوس بالإضافة إلى تلوين أشكال مجسمة من الجبس لأشهر شخصيات ديزنى.

يذكر أن مدينة ديزني تعرف بأنها مدينة ألعاب أمريكية مشهورة تم تأسيسها في 17 من شهر يوليو لعام 1955م، بمدينة كاليفورنيا كما ترجع ملكيتها إلى شركة والت ديزني العالمية المشهورة بتقديم البرامج الكرتونية المشهورة للأطفال، كما أن لها العديد من الفروع في مختلف دول العالم ومنها باريس، هونج كونج، طوكيو، فلوريدا، بالإضافة أنها تتميز بوجود الكثير من الشخصيات الكرتونية المحببة للأطفال وتشتهر بوجود العديد من المعالم السياحية التي يأتي السياح من جميع أنحاء العالم لزيارتها.

وفى سياق آخر، قال الدكتور نبيل حلمي إن مكتبة المستقبل إحدى المنصات الثقافية والإبداعية بجمعية مصر الجديدة تنظم فى الساعة 5 من عصر اليوم الاثنين جلسة حوارية نقاشية بعنوان فضفضة تدور حول أهم مشاكل البيت المصري (الأب، الأم، والأولاد) وعلاقتهم ببعض يقدمها اللايف كوتش أحمد رسلان المدرب المعتمد وعضو الاتحاد الدولي للمدربين.

أكد الدكتور نبيل حلمي أن الفعاليات تأتي ضمن الأنشطة الشهرية التي تنظمها الجمعية في كل منصاتها الثقافية والإبداعية، وتتضمن أمسيات فنية وأدبية وحفلات توقيع الكتب الجديدة ومهرجانات وعروض مسرحية تساهم في الحراك الثقافي والزخم المعرفي.