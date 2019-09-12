المركزي الماليزي يبقي على أسعار الفائدة وسط استقرار في معدل النمو

قرر البنك المركزي الماليزي، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وسط استمرار تسجيل نمو اقتصادي مطرد رغم المخاطر العالمية المتزايدة.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" فإن البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة لليلة واحدة عند 3%.

وأوضح المركزي في بيان رافق إعلان القرار أنه من المتوقع أن تستمر عوامل النمو المحلية، إلى جانب استقرار سوق العمل ونمو الأجور، في دعم النشاط الاقتصادي.

وأضاف أنه "على الجبهة الخارجية، فإن تنويع ماليزيا لصادراتها من شأنه تخفيف الآثار الناجمة عن تراجع الطلب عالميا".

وأبقى البنك على توقعاته للنمو لعام 2019 عند نسبة تتراوح بين 4.3 % إلى 4.8% ، إلا أنه لفت إلى أن الاقتصاد الوطني لا يزال عرضة لمخاطر قد تقود إلى تراجعه، من بينها التوترات التجارية وغيرها من الشكوك العالمية.

ولفتت "بلومبرج" إلى أن ماليزيا قد تستفيد من احتمال قيام شركات بنقل بعض أعمالها من الصين إلى دول بمنطقة جنوب شرق آسيا بسبب التوترات التجارية، مشيرة إلى أن الخطر الأكبر على الاقتصاد الماليزي قد يكون حدوث ركود عالمي يؤثر على معنويات المستثمرين.