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البرلمان الجزائري يصادق على قانون السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات

البرلمان الجزائري
البرلمان الجزائري
د ب أ
نشر فى : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 9:36 م | آخر تحديث : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 9:36 م

صوتت اليوم الخميس، أغلبية نواب الشعب في البرلمان الجزائري على مشروعي القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة الوطنية المستقلة وبنظام الانتخابات.

ومن جهته، أكد وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زعماتي أن النصين هما الوسيلة التي ستخرج البلاد من أزمتها الحالية، مضيفا في الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني أن هذين النصين "يعكسان بصدق النوايا الحسنة للسلطات العليا للبلاد لإرجاع الكلمة للشعب عبر انتخابات شفافة".

وخرج الجزائريون منذ بداية الحراك للشارع مطالبين باستحداث هيئة مستقلة لإجراء ومراقبة وتنظيم الانتخابات، معتبرين ذلك ضمانا مبدئيا لشفافية النّتائج.

وأشرفت وزارة الداخلية الجزائرية طيلة السنوات الماضية على العملية الانتخابية التي يرى الجزائريون أنها لم تكن يوما نزيهة، الأمر الذي دفع بعشرات الآلاف للمطالبة برحيل الوزير الأوّل رئيس الحكومة الحالي نور الدين بدوي الذي كان على رأس "الدّاخلية" في عهد بوتفليقة.

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