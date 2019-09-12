السعودية تشارك في المعرض الدولي للمعدات الدفاعية والأمنية بلندن

تشارك الهيئة العامة للاستثمار السعودية في المعرض الدولي للمعدات الدفاعية والأمنية؛ المقام في العاصمة البريطانية لندن من 10 وحتى 13 سبتمبر الجاري، إذ تسعى الهيئة من تواجدها إلى التعريف بالخدمات التي تقدمها للمستثمرين، عبر التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد رئيس قطاع الصناعة والتصنيع في الهيئة المهندس محمد الجنيني - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس - أن المملكة تسعى لتحقيق شراكات دولية مع أهم قادة الصناعة لتأسيس سلسلة الإمداد الوطنية في صناعة المعدات الدفاعية والأمنية، منوها بأن المعرض يُعد من أهم المعارض على المستوى العالمي، إذ يشهد المعرض سنويًّا حضور عدد كبير من ممثلي مختلف الدول.

وقال إن المعرض يشكل فرصة كبيرة للقاء أكبر المستثمرين في قطاع الصناعات الدفاعية سواء الجوية أو البرية أو البحرية.

وتأتي مشاركة المملكة ضمن خطتها في توطين الصناعات الدفاعية بنسبة 50% بحلول عام 2030، مما سيمكن من خلق فرص عمل جديدة وزيادة في تنمية اقتصادية متنوعة مستدامة.