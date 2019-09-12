الرئيس العراقي يدعو إلى معالجة الأزمات باعتماد الحوار

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جدد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، حرص العراق على إقامة علاقات متوازنة مع جيرانه وأشقائه وأصدقائه بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد الرئيس العراقي، خلال استقباله سفير بريطانيا جون وولكس والقائمين بأعمال السفارتين الألمانية يوخن مولر والفرنسية جان نويل بونيو ، على ضرورة معالجة الأزمات باعتماد الحوار البناء بين الأطراف المعنية وتخفيف التوترات في المنطقة بحسب بيان رئاسي.

وأوضح أن "توجهات العراق ترتكز على الابتعاد عن سياسة المحاور والالتزام بالمصالح الوطنية العليا وتغليب المشتركات على الخلافات".

ودعا إلى "تعزيز العلاقات مع الدول الأوروبية والرغبة في التعاون والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة وجهود الاتحاد الأوروبي في دعم الشعب العراقي بمختلف المجالات".

بدورهم عبر الدبلوماسيون الثلاثة عن ارتياح بلدانهم لتطور العلاقات الثنائية مع العراق، وسعيها لترسيخ وزيادة التعاون.