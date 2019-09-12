ضبط 56 مخالفة خلال حملات تموينية بالمنيا

ضبطت مديرية التموين بالمنيا، 56 مخالفة تموينية، وذلك خلال إحدى الحملات التفتيشية التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية.

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، في تصريحات، إن الحملات أسفرت عن ضبط 48 مخالفة تموينية للمخابز البلدية منها 24 لنقص الوزن، ومخالفتين لعدم وجود سجلات و12 لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و10 مخالفات متنوعة أخرى، بالإضافة إلى 8 مخالفات فى مجال الأسواق منها مخالفة واحدة فى كل من (عدم الإعلان عن الأسعار وعدم صلاحية المنتج)، ومخالفتين لسلع مجهولة المصدر و4 مخالفات لعدم وجود شهادة صحية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.