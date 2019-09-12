الكويت تبحث سبل تعزيز التعاون الأمني مع رومانيا وكوريا الجنوبية

بحث وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق عصام النهام، سبل تعزيز التعاون الأمني بين الكويت وكل من رومانيا وكوريا الجنوبية.

وناقش النهام خلال لقائه الذي عقد بمقر وزارة الداخلية الكويتية مع سفير رومانيا لدى الكويت دانييل تاناسي، سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، بالإضافة إلى تطورات قضية المواطن الكويتي المختفي في رومانيا منذ أغسطس 2015 محمد البغلي، مؤكدا ما تمثله هذه القضية من أهمية على المستويين الرسمي والشعبي في الكويت.

وأعرب النهام عن تقدير السلطات الكويتية الكبير، للجهود المبذولة من قبل السلطات الرومانية المختصة لحل لغز اختفاء المواطن الكويتي، خاصة في ضوء العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

ومن جانبه، أعرب السفير الروماني لدى الكويت عن تقديره البالغ، للرعاية الكريمة التي تحظى بها البعثة الدبلوماسية الرومانية، على الصعيدين الرسمي والشعبي.

وفي السياق ذاته، بحث وكيل وزارة الداخلية الكويتية، مع سفير كوريا الجنوبية لدى الكويت هونغ يونغ جي، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.