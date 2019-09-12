دبلوماسي روسي: رغم تشكيلة الإدارة الأمريكية سنعمل على استقرار العلاقات الثنائية مع واشنطن

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف: "إن بلاده ستعمل على استقرار العلاقات مع الولايات المتحدة بغض النظر عن تشكيلة الإدارة الأمريكية".

وأضاف ريابكوف - في تصريح صحفي اليوم الخميس - : "سنعمل على تحقيق الاستقرار في العلاقات مع واشنطن أيضا بغض النظر عن نتائج انتخابات العام القادم في الولايات المتحدة"، مؤكدا أن موسكو لا تتدخل أبدا في أي عمليات انتخابية.

وتابع نائب وزير الخارجية الروسي قائلا: "من الغريب أن الأمريكيين لا يستطيعون فهم هذا بأي شكل من الأشكال لأنهم منغمسون في خلافاتهم السياسية الداخلية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الثلاثاء الماضي إقالة مستشار الأمن القومي جون بولتون، مشيرا إلى أنه سيعين مستشارا جديدا للأمن القومي الأسبوع المقبل، وأوضح ترامب أنه اختلف بشدة مع العديد من اقتراحات بولتون، كما فعل آخرون في إدارته.