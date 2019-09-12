 الأردن والولايات المتحدة يبحثان أوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك - بوابة الشروق
الخميس 12 سبتمبر 2019 6:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترشيح 5 أسماء لتدريب المنتخب .. من تختار؟
النتـائـج تصويت

الأردن والولايات المتحدة يبحثان أوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
أ ش أ
نشر فى : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 6:52 م | آخر تحديث : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 6:52 م


بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، الذي يزور الأردن ضمن جولة له بالمنطقة، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وأوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الملك عبد الله الثاني بحث مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.

وأعرب العاهل الأردني عن تقديره للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن في العديد من المجالات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك