تراجع العائد على السندات الروسية للمرة الأولى منذ 2013

تراجع العائد الرئيسي على السندات الروسية إلى مستويات لم يشهدها منذ ما قبل ضم شبه جزيرة القرم، وتراجع أسعار النفط في عام 2014، بعدما أسهم التوجه الودي للبنوك المركزية وتجدد الإقبال على المخاطر في الأسواق الصاعدة في تعزيز هذه السندات.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، تراجع العائد على السندات السيادية لأجل عشر سنوات بمقدار 4 نقاط أساسية ليصل إلى 99ر6 بالمئة اليوم الخميس، بعدما ضارب متعاملون على مزيد من تخفيف السياسة النقدية في أعقاب خفض صناع السياسة النقدية أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي الأسبوع الماضي.

ويأتي الانخفاض في وقت أعلن فيه البنك المركزي الأوروبي خطة تحفيز نقدية واسعة النطاق من بينها برنامج لشراء السندات وخفض فائدته على الودائع. ومما عزز أصول الأسواق الصاعدة، تنامي التوقعات بالتوصل إلى حل للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وكان الروبل هو صاحب ثاني أفضل أداء بين نظرائه من العملات في الدول النامية اليوم الخميس، مرتفعا 1ر1 بالمئة مقابل الدولار.