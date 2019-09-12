مقتل 50 على الأقل بعد خروج قطار عن القضبان بالكونغو الديمقراطية

لقى 50 شخصًا على الأقل مصرعهم، اليوم الخميس، في حادث خروج قطار عن القضبان، بجنوب جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك حسبما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.