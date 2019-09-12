 مقتل 50 على الأقل بعد خروج قطار عن القضبان بالكونغو الديمقراطية - بوابة الشروق
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مقتل 50 على الأقل بعد خروج قطار عن القضبان بالكونغو الديمقراطية

نور رشوان
نشر فى : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 4:21 م | آخر تحديث : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 4:21 م

لقى 50 شخصًا على الأقل مصرعهم، اليوم الخميس، في حادث خروج قطار عن القضبان، بجنوب جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك حسبما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.


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