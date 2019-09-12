«تعليم مطروح»: الانتهاء من تنسيق مدارس الدبلومات الفنية استعدادا للعام الدراسي الجديد

قال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إنه تم الانتهاء من المرحلة الثالثة لتنسيق المدارس الفنية الصناعية والتجارية، و تطهير 114 خزان مياه شرب بمدرسة مختلفة ميكانيكا، بواسطة شركة المياه والصرف الصحي، حرصا على صحة وسلامة الطلاب، واستعدادا للعام الدراسي الجديد.

وأكد سمير النيلي، الانتهاء من تسكين الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدارس الصناعية والتجارية والفندقية، وكذلك الإعلان عن 36 اسمًا من طلاب قسم البترول والمعادن للعام الدراسي الجديد، بالمدرسة الفنية الصناعية بمدينة مرسي مطروح، الذين تم قبولهم بشكل نهائي، بعد تجاوزهم الاختبارات الشفاهية، واستيفائهم شروط القبول، من حيث المجموع والسن واختبارات القدرات.