مسؤول كويتي: الربط الكهربائي وفر على الشبكات الخليجية 2800 مليار دولار

كشف وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتية محمد بوشهري عن أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي ساهم منذ تدشينه في عام 2009 وحتى الآن بتوفير 800ر2 مليار دولار على جميع الشبكات الخليجية.

ونشرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس كلمة بوشهري خلال مشاركته بورقة عمل في جلسة نقاشية أقيمت على هامش فعاليات الدورة الـ 24 لمؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي.

وأضاف بوشهري خلال الجلسة التي تحدث فيها عن تجربة الدول الخليجية لمشروع الربط الكهربائي وحملت عنوان (تحديات تبادل الطاقة) أن المشروع يعد من التجارب الناجحة في مجال تبادل الطاقة، مبينا أن الدول الخليجية وفرت عن طريقه ما يقارب 300 مليون دولار، وهي حصيلة العام الماضي فقط.

وأوضح أن المشروع يعمل على ربط شبكات الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء وتطوير نظم الانتاج والتوليد والتوزيع، إضافة إلى توفير الاستثمارات اللازمة لتبادل الطاقة لمواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة.