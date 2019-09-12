سكرتير كفر الشيخ يناقش خطة تطوير حديقة صنعاء بالعاصمة

عقد اللواء محمد بندارى، السكرتير العام بالمحافظة، اليوم الخميس، اجتماعاً، لتطوير عدد من المشروعات الإنتاجية بالمحافظة وسبل تنميتها وبحث تطوير حديقة صنعاء والمنطقة المجاورة لها لتقديم خدمات مجتمعية، وترفيهية، وسكنية، وإدارية، وفندقية وتجارية بها جميع الإمكانيات لخدمة أبناء المحافظة، بحضور اللواء ياسر الحفناوى، السكرتير العام المساعد، والمحاسب محمد فوزى، مدير عام حديقة صنعاء، المهندسة فاطمة الشوادفى، مدير التنسيق الحضاري والتجميل بالمحافظة، الدكتور عصام الشافعى، مدير إدارة الاستثمار، والدكتورة منى زكريا خبير الهندسة المعمارية واستشارى الترميمات وتجديد المباني، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد أن حديقة صنعاء تُعد مقصدًا للعديد من الزوار، ومتنفس ترفيهى متميز لأبناء المحافظة، وأنه سيتم تطوير حديقة صنعاء لتتناسب مع حاجة المواطنين لاحتوائها على أماكن ترفيهية متميزة، وحديقة الحيوان، بالإضافة إلى نافورة وشلالات مياه، وحمام سباحة، وفندق ومطعم متميز، فضلًا عن المسطحات الخضراء بالحديقة، والنهوض بالمشروعات الإنتاجية لخدمة أبناء المحافظة.