رئيس الوزراء البريطاني ينفي كذبه على الملكة إليزابيث الثانية بشأن تعليق البرلمان بخصوص البريكست

نفى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كذبه على ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بشأن النصيحة التي أعطاها لها فيما يتعلق بتعليق عمل البرلمان لخمسة أسابيع.. مؤكدا أن هذه المزاعم "غير صحيحة على الإطلاق".

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية -على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - أن جونسون يقع تحت الضغط مجددا من أجل استدعاء البرلمان للانعقاد، بعدما كشفت وثائق (يلو هامر) حجم مشكلات "غير مسبوق" من شأن بريطانيا أن تواجهه إذا ما انسحبت من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بدون اتفاق.

يذكر أن "عملية يلو هامر" اسم يطلق على وثائق رسمية نشرت الليلة الماضية، وأظهرت أن بريطانيا قد تواجه نقصا في الأدوية والمواد الغذائية إذا ما انسحب من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بدون اتفاق.

من جانبه، اتهم العضو المتمرد بحزب "المحافظين" البريطاني دومينيك جريف الحكومة بـ "تحطيم الدستور" برفضها استعادة البرلمان للانعقاد، فيما قال عضو آخر بحزب "العمال" البريطاني إن الملف المقترح لإتمام "بريكست" دون اتفاق يظهر "كارثة" على وشك الحدوث.