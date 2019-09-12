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الهلال الأحمر: 170 قتيلا وجريحا الحصيلة النهائية لقصف معتقل جنوب صنعاء

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
د ب أ
نشر فى : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 9:25 م | آخر تحديث : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 9:25 م


أكد الهلال الأحمر اليمني، اليوم الخميس، أن الحصيلة النهائية لضحايا قصف معتقل في مدينة ذمار، جنوبي العاصمة صنعاء، بلغت 170 قتيلاً وجريحا.

وقال بشير الضوراني، منسق الإعلام والاتصال لدى الهلال الاحمر في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه تم انتشال 135 قتيلاً من المعتقلين من تحت أنقاض السجن، الذي تم استهدافه بمقاتلات التحالف الأسبوع الماضي.

وأفاد الضوراني، أن عدد الإصابات بلغ 35، مشيراً إلى أن عملية البحث عن الضحايا "انتهت منتصف الأسبوع الجاري".

وكان الحوثيون قد أعلنوا الأسبوع الماضي، استهداف كلية المجتمع في ذمار (حوله الحوثيون معتقلاً لمناهضيهم)، من قبل مقاتلات التحالف، مؤكدين "أن السجن الذي تم استهدافه معروف لدى العدو (التحالف) ولدى لجنة الصليب الأحمر إذ قامت بزيارته عدة مرات".

وقالت قيادة التحالف العربي حينها، إنها استهدفت موقعاً عسكرياً مشروعاً للمليشيات الحوثية بذمار، مشيرة إلى أنه "مخزن للطائرات بدون طيار وصواريخ دفاع جوي معاد".

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