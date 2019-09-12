التحقيق مع عمال من قطاع النقل في روما بعد حادث تسارع سلالم متحركة

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تجري الشرطة الإيطالية تحقيقات، مع أربعة من عمال شركة "أتاك" المشغلة لقطاع النقل العام في روما للاشتباه في مسؤوليتهم عن حادثة تسارع حركة سلالم متحركة وقع في أكتوبر الماضي وأسفر عن إصابة 24 شخصا.

وذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية أنه تم توجيه اتهامات لاثنين من المشتبه بهم. ونقلت عن ممثلي الادعاء الإيطاليين أن الاتهامات هي الاحتيال والتسبب في أضرار جسدية.

وكانت حركة سلم متحرك مكدس بالأشخاص بمحطة ريبوبليكا بروما قد تسارعت في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي ما تسبب إلى سقوط الأشخاص وتكدسهم أسفل الدرج.

وتسبب الحادث في إصابة 24 شخصا، معظمهم من مشجعي كرة قدم روس كانوا في طريقهم لحضور مباراة.

وظلت المحطة مغلقة لـ246 يوما ولم يتم افتتاحها إلا مؤخرا.

وتعاني "أتاك" منذ فترة من حالة من سوء الإدارة.

ومن المقرر أن تنشر السلطات الإيطالية المزيد من التفاصيل حول القضية في وقت لاحق اليوم.