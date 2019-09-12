«تموين مطروح»: ضبط 310 عبوات مواد غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالعلمين

قال المهندس سيد أبو اليزيد، مدير مديرية تموين مطروح، إن حملة تفتيشية على المحال التجارية والمطاعم و الكافيتريات، بأسواق مدينة العلمين أسفرت عن ضبط 310 عبوات مواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 12 مخالفة متنوعة.

وأوضح مدير مديرية تموين مطروح، أن الحملة استهدفت قرية سيدي عبد الرحمن التابعة لمركز ومدينة العلمين، وتم ضبط أحد محلات يعرض ويبيع عبوات لبن وبسكويت و حلويات منتهية الصلاحية بعدد 190 عبوة، ومخالفات بيع بأزيد كروت شحن الموبايل وسجائر، ومخالفة عرض وبيع عدد 120 عبوة شاي مجهولة المصدر و بدون فواتير تدل على مصدرها، ومخالفات أخرى تتعلق بالمخابز البلدية، مثل عدم الاعلان عن مواعيد التشغيل ،وعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع.

وتم التحفظ على المضبوطات من الشاي مجهول المصدر و المواد الغذائية منتهية الصلاحية و تم قيد المحضر بقسم الشرطة المختص، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة للعرض والتصرف.