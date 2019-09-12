رئيس حزب الإصلاح في اليمن يدين استهداف الجيش اليمني بمقاتلات إمارتية جنوب البلاد



أدان محمد اليدومي، رئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمون)، مساء اليوم الخميس، قصف الطيران الإماراتي لقوات الجيش الوطني في مدينتي عدن وأبين، جنوبي اليمن.

وقال اليدومي في خطاب بثته قناة سهيل، التابعة للحزب: "نرفض إلقاء تهمة الإرهاب على الجيش الوطني، ونعتبر ذلك انحرافاً عن أهداف تحالف دعم الشرعية".

وأشار اليدومي إلى أن هذا الاتهام من قبل الإمارات يستدعي المراجعة والوقوف أمام الاختلالات التي تسببت في تأخير الحسم العسكري.

وأوضح اليدومي أن حزبه لا يرى ما يجري اليوم في عدن "من تمرد على الدولة من قبل ما يسمى بالمجلس الانتقالي (تدعمه الإمارات) إلا أنه تكرار لنفس السيناريو الذي حدث في صنعاء قبل خمس سنوات، ودفع الشعب ضريبته الآلاف من الشهداء والجرحى والمعاقين، وخراب كبير طال كل مناحي الحياة".

واستطرد بالقول :"لا نريد تكرار المأساة نفسها، بصرف النظر عن اختلاف اللافتات بين الأمس واليوم، إلا أن الحقيقة الجوهرية واحدة، وهي تقويض الدولة والسطو على إرادة الناس ومحاولة إخضاعهم بالقوة، تحت دعاوى تمثيل المواطنين بطريقة فوضوية تكشفها حملات المداهمات للمساكن والمنازل مع ما يصحبها من ترويع للأسر وإراقة للدماء".

وتابع: "على المتمردين أن يدركوا أنهم فتحوا ثغرات في جدار الشرعية تخدم بالدرجة الأولى الانقلاب في صنعاء، وهؤلاء وأولئك ومن يقف وراءهم ليسوا سوى قوىً استهدفت المشروع الوطني، وأضرت بالدولة ومؤسساتها وبالتالي بمصالح المواطنين وحقوقهم واحتياجاتهم الاساسية، مجسدين بذلك منطق الفوضى والخراب وتقويض الاستقرار".

وأضاف: "نثق في قدرة السعودية على احتواء تبعات هذا الاعتداء وإنهاء حالة التمرد في العاصمة المؤقتة عدن، وضمان عودة الدولة بكافة مؤسساتها لتمارسَ نشاطها بشكل كامل وغير منقوص".

وأفاد اليدومي، بأن حزبه يدعو إلى تشكيل حكومة مصغرة يتم اختيار أعضائها على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني، وفق الاختصاص والكفاءة والنزاهة لإدارة المرحلة التي نصت عليها المبادرة الخليجية.

وجدد رئيس الإصلاح اليمني، التأكيد على موقفهم "الرافض لكل صنوف التطرف والإرهاب بكل أساليبه وأشكاله ومسمياته، ونؤكد على منهج الإصلاح الوسطي الذي اختطه منذ تأسيسه".

وقال: "دعم الشرعية وتقوية موقفها مكسب مقدم على المكاسب الخاصة".

وكان الطيران الإماراتي قد شن ضربات جوية ضد قوات الجيش الحكومي في مدينتي عدن وأبين نهاية الشهر الماضي، مخلفاً عشرات القتلى والجرحى، في حين وصفت الإمارات أن من تم استهدافهم بـ"الإرهابيين".