محافظ البحيرة: 1222 مواطنا تقدموا لتقنين أوضاعهم للتصالح على مخالفات البناء



صرح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بأن إجمالي أعداد المواطنين الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم وتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء طبقاً للقانون 17 لسنة 2019 بمدن ومراكز المحافظة بلغ 1222 مواطن على مساحة قدرت بـ581747 م².

وتم سداد 386 ألف و844 جنيه رسوم فحص الطلبات، وذلك فى إطار متابعة تفعيل القانون، حيث طالب المحافظ المواطنين المخالفين سرعة استغلال تلك الفترة الممنوحة والتوجه لتقنين أوضاعهم لتحقيق الاستقرار وإنهاء كافة المشاكل المتعلقة بالمخالفات البنائية.

يشار إلى أنه عقد أمس، ندوة تثقيفية موسعة عن قانون التصالح على مخالفات المباني رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بمجمع دمنهور الثقافي نظمتها نقابة المهندسين بحضور السكرتير العام للمحافظة والدكتور أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء ومهندس حمدى الخولى نقيب المهندسين.

وألقى فرحات محاضرة تناولت تسليط الضوء حول أهمية القانون والمستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء وهي (البطاقة الشخصية - علاقة المتقدم بالتصالح مع المبنى المخالف - مستند يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من خلال تقديم محضر المخالفة أو إيصال من مرافق الكهرباء أو الماء والغاز أو شهادة من الضرائب العقارية أو العقود المبرمة مع السكان أو المحلات التجارية بشرط أن تكون مثبتة في الشهر العقاري - نسختان من الرسومات المعمارية ومعتمدتان من مكتب هندسي - الرسومات الخاصة بالترخيص - تقرير سلامة إنشائية مقدم من كتب إستشاري معتمد من نقابة المهندسين - مستند إيصال يثبت دفع رسوم الفحص)، لافتًا إلى أن التصالح على المبني كاملاً وليس على وحدة بعينها.