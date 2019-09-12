«حزب الكتائب»: القوات المسلحة اللبنانية تمتلك وحدها الحق في حماية البلاد

أكد حزب الكتائب اللبنانية أهمية استمرار دعم القوات المسلحة اللبنانية، باعتبار أنها تمتلك وحدها حق الدفاع عن البلاد وحمايتها في مواجهة التهديدات الإسرائيلية المتواصلة.. داعيا إلى احترام القرارات الدولية المتعلقة بلبنان، لا سيما قراري مجلس الأمن (1559) و(1701).. مشددا على ضرورة ضبط الحدود بما يحفظ سيادة لبنان من أي انتهاك.

كما أكد الحزب - في ختام اجتماع مكتبه السياسي برئاسة النائب سامي الجميل رئيس الحزب - ضرورة الانتباه إلى محاولات توريط لبنان في صراعات وحروب منطقة الشرق الأوسط، وانتقد موقف "حزب الله" من التطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية في ضوء التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.