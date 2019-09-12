محافظ قنا يتابع سير العملية التعليمية بمدارس قنا الجديدة

بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، تابع اللواء عبد الحميد محافظ قنا، العملية التعليمية بعدد من المدارس بمدينة قنا الجديدة؛ للاطمئنان على سير العمل بها، رافقه خلالها الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستهل الهجان جولته بتفقد مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (stem) بمناسبة انضمامها إلى المنظومة التعليمية بقنا هذا العام، حيث التقى بالطلاب والبالغ عددهم 77 طالبا وطالبة، وقدم شرحا لهم عن مكونات المدرسة التي وصلت تكلفتها المالية إلى 22 مليون وتضم مبني للدراسة مكون من 4 طوابق بسعة 18 فصلا تستوعب 450 طالبا بواقع 25 لكل فصل، بالإضافة إلى مبنى للإقامة بسعة 53 غرفة.

وأشار الهجان إلى أنه مازال باب التقدم للالتحاق بالمدرسة مفتوحا أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بها، كما تفقد أقسام المدرسة المختلف، حيث تفقد عدد من الفصول ومعامل (الميكانيكا – الجيولوجيا – الكيماء - الأحياء – الفيزياء – معمل التطبيقات الهندسية "فاب لاب" - الإلكترونيات).

وأكد الهجان أن المدرسة تعد إضافة جديدة للمنظومة التعليمية بقنا بشكل عام ولمدينة قنا الجديدة بشكل خاص وذلك لسعي المحافظة لاكتمال المنظومة التعليمية بالمدينة الجديدة، خاصة بعد ما شهدته المدينة مؤخرا من افتتاحات لعدد من المدارس كالمدرسة الالمانية ومدرستي تحيا مصر 1 و2 ومدرسة باحثة البادية.

ووجه الطلاب بضرورة الاجتهاد والاستفادة من الإمكانيات التي توفرها لهم الدولة، كما أوصى بضرورة المحافظة على مستوى النظافة وحسن الاستعمال الجيد للأجهزة والآثاث بها.