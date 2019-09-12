الفلبين تسمح لشركة تابعة لمؤسسة «تشاينا تليكوم» بالبناء في مناطق عسكرية

سمح الجيش الفلبيني لشركة تابعة لمؤسسة "تشاينا تليكوم" الصينية، بالبناء في نعسكراته، مما أثار مخاوف لدى المعارضة السياسية بشأن حدوث أعمال التجسس.

وأفادت وكالة أنباء "بلومبرج"، اليوم الخميس، بأن القادة العسكريين في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، قاموا أمس بتوقيع اتفاق مع شركة "ديتو تيليكوميونيتي" الفلبينية، التابعة لكونسورتيوم يضم "تشاينا تيليكوم" وشركة "تشيلسي القابضة للوجيستيات" ومؤسسة "يودينا".

ومن المقرر أن تقوم "ديتو تيليكوميونيتي" "باستئجار مناطق في المعسكرات، لبناء شبكتها.

ومن جانبه، قال السناتور المعارض، فرنسيس بانجيلينان، في بيان له اليوم الخميس، إن الاتفاق "يثير مخاوف من حدوث أعمال تجسس إلكتروني، ومن التدخل، بالنظر إلى سجل بعض الشركات الصينية التي تقوم بأنشطة غير قانونية"، مشيرا إلى احتمال حدوث "خرق للأمن القومي".