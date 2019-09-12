المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يبحث الاثنين المقبل الميزانية وتطوير العمل

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مؤتمرها العام والذي يعقد يوم الاثنين المقبل فى فيينا ويستمر أربعة أيام سوف يبحث عددا من القضايا المتعلقة بعمل الوكالة إلى جانب الميزانية السنوية.

وذكر بيان للوكالة اليوم الخميس - من مقرها في العاصمة النمساوية فيينا - أن المؤتمر العام سوف يحضره وزراء وممثلون رفيعو المستوى من الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار البيان إلى أن المؤتمر سيشهد على هامش فاعلياته انعقاد المنتدى العلمي السنوي يومي 17 و18 سبتمبر الجاري تحت عنوان "عقد من العمل بشأن مكافحة السرطان والطريق إلى الأمام".