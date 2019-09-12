 المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يبحث الاثنين المقبل الميزانية وتطوير العمل - بوابة الشروق
الخميس 12 سبتمبر 2019 12:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترشيح 5 أسماء لتدريب المنتخب .. من تختار؟
النتـائـج تصويت

المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يبحث الاثنين المقبل الميزانية وتطوير العمل

أ ش أ
نشر فى : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 12:05 م | آخر تحديث : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 12:05 م

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مؤتمرها العام والذي يعقد يوم الاثنين المقبل فى فيينا ويستمر أربعة أيام سوف يبحث عددا من القضايا المتعلقة بعمل الوكالة إلى جانب الميزانية السنوية.

وذكر بيان للوكالة اليوم الخميس - من مقرها في العاصمة النمساوية فيينا - أن المؤتمر العام سوف يحضره وزراء وممثلون رفيعو المستوى من الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار البيان إلى أن المؤتمر سيشهد على هامش فاعلياته انعقاد المنتدى العلمي السنوي يومي 17 و18 سبتمبر الجاري تحت عنوان "عقد من العمل بشأن مكافحة السرطان والطريق إلى الأمام".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك