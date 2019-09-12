مقتل 4 أشخاص في هجوم انتحاري على معسكر للجيش بكابول

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قال مسؤول أفغاني، اليوم الخميس، إن هجوما انتحاريا وقع في مدخل معسكر للجيش في كابول.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية روح الله أحمد زاي، أن 3 أشخاص آخرين، على الأقل، أصيبوا في الانفجار الذي وقع حوالي الساعة 12:50 ظهرا بالتوقيت المحلي، واستهدف معسكر تدريب للقوات الأفغانية الخاصة في منطقة "شاهار أسياب" بالإقليم.

وقال كريم أميني، مراسل قناة "طلوع نيوز" الإخبارية المحلية، إن سيارة مفخخة استخدمت في الانفجار، مضيفا أن عددا من المسلحين هاجموا القاعدة العسكرية، وأن القتال دائر هناك.

ونفى أحمد زاي قيام مسلحين بهجوم في أعقاب الانفجار.

ويقع معسكر تدريب القوات الخاصة على أطراف العاصمة الأفغانية كابول.

وأعلنت جماعة طالبان مسؤوليتها عن التفجير، وقالت إنه أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الجنود.

ويأتي الهجوم بعد أيام فقط من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء المفاوضات بين واشنطن وطالبان.

ومنذ بداية العام الجاري، لقي 221 شخصا حتفهم وأصيب 1058 آخرون في 19 هجوما وتفجيرا في العاصمة الأفغانية وحدها.