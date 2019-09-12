الإمارات ولاتفيا تبحثان التعاون المشترك

بحث الرئيس اللاتفي إجيلس ليفيتس في مكتبه بالقصر الرئاسي مع السفيرة الإماراتية لدى بلاده حنان خلفان عبيد العليلي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة.

ووقع الرئيس اللاتفي - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الخميس - "كتاب التسامح" الذي أطلقته سفارة الإمارات كإحدى مبادراتها للاحتفاء بعام التسامح، حيث سيزور هذا الكتاب جميع المدارس والجامعات في جمهورية لاتفيا لإتاحة الفرصة للطلبة للتَعرف على مفهوم التسامح وجمع مشاركاتهم وتوقيعاتهم.

وقدمت السفيرة الإماراتية إلى رئيس لاتفيا "سجادة السلام"هدية من الجانب الإماراتي بمناسبة الذكرى السنوية الـ 24 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين واحتفال لاتفيا بالمئوية، مقدمة شرحا حول السجادة ومشروع الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد الخيري الذي يهدف لتمكين النساء في أفغانستان ورفع مستواهن المعيشي، فيما وجهت الشكر للجانب اللاتفي على إعلان مشاركته في معرض " إكسبو 2020 دبي".