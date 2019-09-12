نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على انخفاض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية لشهر أغسطس 2019، لينخفض للشهر الثالث على التوالي مسجلا 6.7% في أغسطس 2019، مقارنة بـ7.8% في يوليو 2019، و8,9% في يونيو 2019، فضلاً عن وصوله إلى أفضل مستوى له منذ 2013، مسجلا 6.7% في أغسطس 2019، مقارنة بـ13.6% من نفس الشهر للعام الماضي، و33.2% في أغسطس 2017، و10.9% في أغسطس 2013.

وأشار الانفوجراف إلى معدلات التضخم في عدد من الاقتصادات الناشئة، حيث سجل معدل التضخم في إيران 41.6%، وتركيا 15%، وباكستان 11.6%، ونيجيريا 11.1%، وجنوب أفريقيا 4%، والهند 3.2%، والصين 2.7%.

وأبرز الإنفوجراف تعليق بعض المؤسسات الاقتصادية الدولية على انخفاض التضخم في مصر، حيث أكدت وكالة "بلومبرج"، أن مصر مؤهلة لتمرير ثاني أكبر خفض لسعر الفائدة من بين الأسواق الناشئة.

كما أشادت مؤسسة " كابيتال ايكونوميكس" بتراجع التضخم في مصر، مُؤكدةً أن هذا التراجع يدعم خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة، في حين توقع بنك "أوف أمريكا ميريل لينش"، استمرار انخفاض معدل التضخم خلال النصف الثاني من العام، مع بقاء مصر جاذبة للمستثمرين الأجانب، وأخيراً أشادت شركة "أرقام كابيتال" بتلاشي الآثار التضخمية لخفض الدعم على الطاقة، مؤكدا أن ذلك جعل الشركة أكثر تفاؤلا بالسياسة النقدية المصرية.