محافظ القليوبية يبحث تقييم الأراضي والعقارات للمدارس غير المستغلة

أكد محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم أن المحافظة لديها 28 مدرسة مؤجرة من مواطنين منها 8 مدارس مغلقة و16 مدرسة تعمل و4 مدارس مؤجرة من هيئات حكومية، مشيرا إلى حرص المحافظة على عمل صيانة دورية لهذه المدارس حرصا على سلامة المنشآت لضمان سلامة أرواح الطلاب في هذه المدارس.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم الخميس، مع اللجنة المشكلة لتقييم الأراضي والعقارات التي تشغلها المدارس غير المُستغلَّة بالمحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لخفض الكثافات الطلابية ووضع حلول ودراسة وتقنين المباني المدرسية الموجودة وتحديد المؤجر منها وما يدخل في ملكية الدولة.



وكلف محافظ القليوبية اللجنة المُشكَّلة بالتعاون والتكاتف لإنجاز المهمة المطلوبة، التي تتمثل في تقييم الأراضي والعقارات للمدارس غير المستغلة بنطاق المحافظة والتفاوض مع من يريد توفيق أوضاعها من ملاكها.