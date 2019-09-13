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أعداد جريدة الشروق
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جوتيريش: الأمم المتحدة وضعت خطة عمل لحماية المواقع الدينية في العالم

أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة
أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة
أ ش أ
نشر فى : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 11:45 م | آخر تحديث : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 11:45 م

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الخميس أن المنظمة الدولية وضعت خطة عمل لحماية المواقع الدينية في العالم.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن جوتيريش قوله "إن عالمنا يواجه زيادة في معاداة السامية والكراهية ضد المسلمين وزيادة في الهجمات على المسيحيين"​​​.

وأضاف "في الأشهر الأخيرة فقط، قتل يهود في المعابد اليهودية، وتم إطلاق النار على مسلمين في المساجد، وقتل مسيحيون أثناء أداء الصلاة".وأدان الأمين العام للأمم المتحدة بشدة هذه الهجمات، مشددا على ضرورة أن تكون الأماكن الدينية مخصصة للصلاة وليس للحرب.


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